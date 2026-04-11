CAMPUS DE FORMACION DEPORTIVA – VILLA LA ANGOSTURA.

Se llevó a cabo el Campus de Fútbol Formativo Masculino en la cancha municipal de Villa La Angostura, una propuesta impulsada por la Dirección General de Capacitación de la Subsecretaría de Deportes, destinada a jóvenes jugadores de las categorías 2011 a 2014.

La actividad contó con la participación de destacados disertantes como Carlos Javier Mac Allister, junto a profesionales del ámbito deportivo que compartieron conocimientos y experiencias en formación, entrenamiento y preparación física.

Durante el encuentro, los participantes pudieron acceder a instancias prácticas y formativas, fortaleciendo sus habilidades deportivas y promoviendo valores vinculados al deporte.

La iniciativa, de carácter gratuito, convocó a una importante cantidad de jóvenes de la localidad, consolidándose como un espacio de aprendizaje, inclusión y desarrollo para el fútbol formativo.