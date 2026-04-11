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Campus de Fútbol Formativo, el Intendente Javier Murer, recibió a Carlos “Colo” Mac Allister.

Abr 11, 2026

En el marco del Campus de Fútbol Formativo, el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer y la Vice Intendente, Tamara Martínez, recibieron a Carlos Javier Mac Allister, quien se encuentra en la localidad, para desarrollar un Campus de Fútbol Formativo para niños, niñas y adolescentes, organizado por la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Neuquén.

Durante el encuentro se dialogó sobre el fortalecimiento del deporte comunitario y el acompañamiento a las instituciones locales.Destacaron el trabajo de manera articulada con los gobiernos locales de la Provincia, teniendo como objetivo promover el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo.

By Prensa Vla

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