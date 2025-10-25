Encuentro Provincial de Centros de Día de Salud Mental Comunitaria en Villa la Angostura.

En el día de hoy, se llevó delante en Villa la Angostura, el encuentro provincial de centros de día de salud mental comunitaria, una propuesta que invita a construir colectivamente un sentido de comunidad, reflexionar sobre los vínculos , crear redes y generar acciones concretas que fortalezcan el tejido social.

Participaron del encuentro los centros de dia de Chos Malal, Cutral – Co, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Loncopue, Centro de día Este, Junin de Los Andes, Centro de día Oeste, Zapala, Centro de día Centro y los anfitriones del encuentro, el Centro de día Amancay de Villa la Angostura.

El Centro de día Amancay, es el único Centro de Día de la provincia que funciona con un convenio de colaboración mutua entre la Municipalidad de Villa la Angostura y salud pública.

Éstos encuentros se enmarcan en una política pública que reconoce la salud mental como un derecho y una dimensión clave para el desarrollo humano, promoviendo espacios participativos y transformadores en toda la provincia.