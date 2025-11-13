Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes Secretaria de Turismo

Villa La Angostura vivirá una nueva edición del Tría “Chichí Irízar”

Nov 12, 2025

La nueva edición del Tría “Chichí Irízar” Villa La Angostura volverá a vibrar este domingo con una nueva edición del tradicional Tría “Chichí Irízar”, competencia que año tras año rinde homenaje a la recordada deportista local y a su legado de pasión, esfuerzo y compañerismo.

El evento, que se desarrollará en la zona del Puerto, con largada en Bahía Mansa, en el Istmo de Quetrihué, contará con la participación de deportistas locales y visitantes en una verdadera fiesta del deporte y la comunidad.

📅 Cronograma de actividades

El domingo 16 de noviembre, el parque cerrado abrirá temprano y cerrará a las 9:30 hs. -10:00 hs: Largada Tría Adultos -10:15 hs: Largada Caminata -13:00 hs: Entrega de premios Tría Adultos -14:00 hs: Largada Mini Tría 1 -14:40 hs: Largada Mini Tría 2 -15:30 hs: Presentación de Chichimaniacos -16:00 hs: Entrega de premios Mini Tría

Luego, Zumba junto a Mención y reconocimiento a deportistas locales

Cierre musical con Los Cachorros

📝 Acreditaciones : Las acreditaciones se realizarán el sábado 15 de noviembre, de 13 a 16 hs, en el Centro de Convenciones.El valor del seguro para participar es de $3.500, con pago en efectivo al momento de la acreditación.

El organizador Ignacio Di Lorenzo destacó que esta será la 23ª edición del homenaje a Chichí Irízar, e invitó a toda la comunidad a sumarse a la celebración

Fiesta del Deporte : Como novedad, este año se incorpora un “Tercer Tiempo” o Fiesta del Deporte, que se realizará al finalizar las competencias, con música en vivo, zumba y reconocimientos especiales a deportistas destacados de Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El equipo “Los Luminosos” representó a Villa La Angostura en el Gran Torneo Patagónico de Tenis de Mesa en Bariloche

Nov 12, 2025
Deportes

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, impulsa el diálogo con las instituciones deportivas locales

Nov 12, 2025
Deportes

Villa La Angostura, Capital del Deporte de Montaña vive el espíritu del K42

Nov 7, 2025

Otras noticias

Deportes Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El equipo “Los Luminosos” representó a Villa La Angostura en el Gran Torneo Patagónico de Tenis de Mesa en Bariloche

12 noviembre, 2025 Prensa Vla
Deportes Secretaria de Turismo

Villa La Angostura vivirá una nueva edición del Tría “Chichí Irízar”

12 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Acción Ciudadana: jornadas de capacitación en primeros auxilios y RCP en Villa La Angostura

12 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

SE REALIZARÁ EL SEGUNDO TALLER REGIONAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA REGIÓN LAGOS DEL SUR

12 noviembre, 2025 Prensa Vla