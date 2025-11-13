Villa La Angostura vivirá una nueva edición del Tría “Chichí Irízar”

La nueva edición del Tría “Chichí Irízar” Villa La Angostura volverá a vibrar este domingo con una nueva edición del tradicional Tría “Chichí Irízar”, competencia que año tras año rinde homenaje a la recordada deportista local y a su legado de pasión, esfuerzo y compañerismo.

El evento, que se desarrollará en la zona del Puerto, con largada en Bahía Mansa, en el Istmo de Quetrihué, contará con la participación de deportistas locales y visitantes en una verdadera fiesta del deporte y la comunidad.

📅 Cronograma de actividades

El domingo 16 de noviembre, el parque cerrado abrirá temprano y cerrará a las 9:30 hs. -10:00 hs: Largada Tría Adultos -10:15 hs: Largada Caminata -13:00 hs: Entrega de premios Tría Adultos -14:00 hs: Largada Mini Tría 1 -14:40 hs: Largada Mini Tría 2 -15:30 hs: Presentación de Chichimaniacos -16:00 hs: Entrega de premios Mini Tría

Luego, Zumba junto a Mención y reconocimiento a deportistas locales

Cierre musical con Los Cachorros

📝 Acreditaciones : Las acreditaciones se realizarán el sábado 15 de noviembre, de 13 a 16 hs, en el Centro de Convenciones.El valor del seguro para participar es de $3.500, con pago en efectivo al momento de la acreditación.

El organizador Ignacio Di Lorenzo destacó que esta será la 23ª edición del homenaje a Chichí Irízar, e invitó a toda la comunidad a sumarse a la celebración

Fiesta del Deporte : Como novedad, este año se incorpora un “Tercer Tiempo” o Fiesta del Deporte, que se realizará al finalizar las competencias, con música en vivo, zumba y reconocimientos especiales a deportistas destacados de Villa La Angostura.