Re-Creo 2026: Villa La Angostura se prepara para recibir la instancia distrital de este gran encuentro artístico y deportivo

El programa provincial Re-Creo 2026 no para de crecer. Con más de 6.300 estudiantes ya inscriptos en toda la provincia, se confirmó que el próximo 3 de junio, el Centro de Convenciones Arrayanes de nuestra localidad será la sede oficial para la instancia distrital artística.

El talento local busca su lugar en la regional

En una jornada que se extenderá de 08:30 a 16:00 horas, estudiantes de la Categoría B (de 3° a 6° año) de Villa La Angostura y Villa Traful presentarán sus producciones de Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Letras y Video Minuto.

A diferencia de un certamen tradicional, el jurado trabajará bajo un enfoque pedagógico, brindando recursos y devoluciones constructivas para potenciar el proceso creativo de los chicos. Aquellos que resulten seleccionados pasarán a la instancia regional en la segunda mitad del año.

Un programa que moviliza a toda la provincia

El éxito de esta segunda edición consecutiva es evidente. Ante la gran demanda, el Ministerio de Educación y el de Juventud, Deportes y Cultura han decidido extender el plazo de inscripción hasta el viernes 8 de mayo.

El Re-Creo no solo abarca lo artístico, sino también una fuerte propuesta de Educación Física Integral:

Habilidades motrices: Para alumnos de 2° año.

Vida en la naturaleza: Actividades al aire libre para 3° año.

Deportes competitivos: Desde 4° año en adelante, con disciplinas como básquet 3×3, vóley, handball y atletismo.

Incentivos para las instituciones

Un punto fuerte de este año es el reconocimiento a la participación. Se realizará un sorteo de 7 millones de pesos en órdenes de compra entre todas las escuelas que formaron parte de la edición 2025, destinado a la adquisición de recursos institucionales. Además, se anunció que quienes participen este año entrarán en un sorteo similar para el 2027.

Cómo participar

Para aquellos que aún no se sumaron, la inscripción sigue abierta de forma online a través de la página oficial: inscripciones.neuquen.edu.ar.

Esta construcción colectiva reafirma la importancia de generar espacios de “grupalidad” y encuentro para los adolescentes de toda la región. El evento cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura, la Sede Regional Distrito IX, la Referencia Provincial del Programa y la Coordinación Distrital, junto a los equipos de conducción y docentes de las escuelas que se han sumado para hacer posible este valioso encuentro desde la Educación Artística.