Villa La Angostura participó del lanzamiento de créditos hipotecarios Neuquén Habita

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó este jueves en San Martín de los Andes del lanzamiento oficial de los créditos hipotecarios del programa provincial Neuquén Habita para la Región Lagos del Sur.La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Hábitat y Acceso al Suelo del Municipio, Franca Cendra, junto a autoridades provinciales y municipales de distintas localidades de la región.

Durante el encuentro se brindaron detalles sobre las líneas crediticias, requisitos de acceso y modalidades de inscripción destinadas a facilitar el acceso a la vivienda para familias neuquinas. Asimismo, se informó que ya son más de 30 las personas de Villa La Angostura que se encuentran inscriptas y calificadas dentro del programa.

La iniciativa forma parte de las políticas provinciales orientadas a acompañar proyectos de construcción, ampliación y adquisición de viviendas en distintas localidades de la Región Lagos del Sur.

Las personas interesadas en acceder a los créditos pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo para recibir asesoramiento e información sobre requisitos, inscripción y documentación necesaria

Ubicación: Cacique Sayhueque 245, ex CEMIN.

Correo electrónico: viviendas@villalaangostura.gov.ar.

Teléfono: (294) 496 6516.

Horarios: Lunes a viernes de 8 a 13