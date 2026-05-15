Villa La Angostura celebró sus 94 años con un multitudinario acto oficial cargado de emoción e identidad.

La localidad de Villa La Angostura celebró este 15 de mayo su 94° aniversario con un emotivo y multitudinario acto oficial que reunió a autoridades, instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos y vecinos y vecinas en una jornada marcada por el orgullo, la memoria y el sentido de pertenencia.

La ceremonia oficial contó con la participación de representantes del Ejecutivo municipal y provincial, integrantes del Poder Judicial, instituciones intermedias, clubes, bibliotecas, asociaciones y fuerzas armadas y de seguridad, acompañados por las banderas de ceremonia de los distintos establecimientos educativos de la localidad.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizó además la colocación de una ofrenda floral en homenaje a los primeros pobladores, en el monumento ubicado en Plaza Pioneros.

El homenaje fue encabezado por el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez y la Presidenta de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, Zulma Reina, junto a funcionarios y funcionarias de la Municipalidad, Diputados y Diputadas Provinciales, Ministros y Ministras del Gobierno de Neuquén, además de vecinos y vecinas de la comunidad.

Durante el acto se rindió homenaje a la historia y a quienes forjaron el crecimiento de Villa La Angostura en tiempos de aislamiento, cuando la conectividad dependía de los históricos vapores “Cóndor” y “Helvecia”, y los antiguos caminos quedaban muchas veces intransitables debido a las intensas nevadas y las difíciles condiciones climáticas de la región.

Fundada oficialmente el 15 de mayo de 1932, Villa La Angostura nació en el istmo de Quetrihué, entre los lagos Nahuel Huapi y Correntoso, consolidándose con el paso de los años como una de las localidades más reconocidas de la Patagonia y del país, destacada por su entorno natural y su identidad como “Aldea de Montaña”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén, interpretados por la Fanfarria Militar “El Hinojal” del Regimiento de Caballería 4 de San Martín de los Andes.

En el marco de la celebración también se reconoció la labor y el compromiso de trabajadores y trabajadoras municipales que cumplieron 25 años de servicio en la comunidad angosturense. Los homenajeados fueron Verónica Balmaceda, Pablo Eduardo Chabol, Sandra Quiroga, José Luis Muñoz, María Lucrecia Ochoa, Ricardo Chamorro, José Javier Quintriqueo y Daniel Quintupuray.

El acto contó además con la presencia de instituciones educativas de todos los niveles, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, clubes, bibliotecas y asociaciones locales, reflejando el fuerte acompañamiento de toda la comunidad a un nuevo aniversario de la localidad.

A 94 años de su fundación, Villa La Angostura continúa creciendo sin perder la esencia que la caracteriza: una comunidad unida por su historia, sus raíces y el compromiso de seguir construyendo futuro.