Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura celebró sus 94 años con un multitudinario acto oficial cargado de emoción e identidad.

May 15, 2026

La localidad de Villa La Angostura celebró este 15 de mayo su 94° aniversario con un emotivo y multitudinario acto oficial que reunió a autoridades, instituciones, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos y vecinos y vecinas en una jornada marcada por el orgullo, la memoria y el sentido de pertenencia.

La ceremonia oficial contó con la participación de representantes del Ejecutivo municipal y provincial, integrantes del Poder Judicial, instituciones intermedias, clubes, bibliotecas, asociaciones y fuerzas armadas y de seguridad, acompañados por las banderas de ceremonia de los distintos establecimientos educativos de la localidad.

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizó además la colocación de una ofrenda floral en homenaje a los primeros pobladores, en el monumento ubicado en Plaza Pioneros.

El homenaje fue encabezado por el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez y la Presidenta de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, Zulma Reina, junto a funcionarios y funcionarias de la Municipalidad, Diputados y Diputadas Provinciales, Ministros y Ministras del Gobierno de Neuquén, además de vecinos y vecinas de la comunidad.

Durante el acto se rindió homenaje a la historia y a quienes forjaron el crecimiento de Villa La Angostura en tiempos de aislamiento, cuando la conectividad dependía de los históricos vapores “Cóndor” y “Helvecia”, y los antiguos caminos quedaban muchas veces intransitables debido a las intensas nevadas y las difíciles condiciones climáticas de la región.

Fundada oficialmente el 15 de mayo de 1932, Villa La Angostura nació en el istmo de Quetrihué, entre los lagos Nahuel Huapi y Correntoso, consolidándose con el paso de los años como una de las localidades más reconocidas de la Patagonia y del país, destacada por su entorno natural y su identidad como “Aldea de Montaña”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia del Neuquén, interpretados por la Fanfarria Militar “El Hinojal” del Regimiento de Caballería 4 de San Martín de los Andes.

En el marco de la celebración también se reconoció la labor y el compromiso de trabajadores y trabajadoras municipales que cumplieron 25 años de servicio en la comunidad angosturense. Los homenajeados fueron Verónica Balmaceda, Pablo Eduardo Chabol, Sandra Quiroga, José Luis Muñoz, María Lucrecia Ochoa, Ricardo Chamorro, José Javier Quintriqueo y Daniel Quintupuray.

El acto contó además con la presencia de instituciones educativas de todos los niveles, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, clubes, bibliotecas y asociaciones locales, reflejando el fuerte acompañamiento de toda la comunidad a un nuevo aniversario de la localidad.

A 94 años de su fundación, Villa La Angostura continúa creciendo sin perder la esencia que la caracteriza: una comunidad unida por su historia, sus raíces y el compromiso de seguir construyendo futuro.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura participó del lanzamiento de créditos hipotecarios Neuquén Habita

May 14, 2026
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Te invitamos a participar de “Casa Joven: Sala de Escape Cumple Villa”.

May 14, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Programa Aniversario 94° de Villa La Angostura.

May 14, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura celebró sus 94 años con un multitudinario acto oficial cargado de emoción e identidad.

15 mayo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura participó del lanzamiento de créditos hipotecarios Neuquén Habita

14 mayo, 2026 Prensa Vla
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Te invitamos a participar de “Casa Joven: Sala de Escape Cumple Villa”.

14 mayo, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Condolencias por el fallecimiento de Enrique Andres Martinez

14 mayo, 2026 Prensa Vla