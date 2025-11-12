Angostura Informa

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, impulsa el diálogo con las instituciones deportivas locales

Nov 12, 2025

El Secretario de Turismo y Deportes, Ignacio Robert, encabezó una reunión con representantes de distintas instituciones deportivas de Villa La Angostura en el Centro de Convenciones, con el propósito de fortalecer el vínculo y promover un trabajo articulado en esta nueva etapa de gestión.

Durante el encuentro, Robert invitó a los clubes a acercar sus necesidades y proyectos deportivos para el año 2026, con el objetivo de planificar acciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo del deporte local. Además, destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con cada institución, para acompañar su crecimiento y fomentar la participación comunitaria.

En la reunión también estuvieron presentes el Subsecretario de Deportes, Walter Espíndola, y la Secretaria de Planeamiento, Andrea Aldea, quien expuso los principales proyectos de infraestructura previstos en el presupuesto 2026, entre los que se destacan el traslado de la pista de atletismo y la jaula de lanzamiento al predio Andrés Martín, y la proyección de un nuevo polideportivo en el macrolote 5, sujeto a la aprobación de Recursos Hídricos de la provincia.

Participaron representantes de Las Piedritas, Deportivo Angostura, Club Andino, Coihues, Carpinteros del Sur y La Peña. Desde la Secretaría se aclaró que se enviaron invitaciones a todas las instituciones deportivas, y que en el caso del CEF N°7 se prevé realizar un encuentro exclusivo, dado que esta primera instancia estuvo orientada principalmente a clubes y asociaciones locales.

Este primer acercamiento marca el inicio de una agenda de trabajo conjunto que continuará con nuevas reuniones para abordar tanto las necesidades generales como las demandas específicas de cada institución deportiva de la localidad.

