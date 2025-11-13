Angostura Informa

Nov 12, 2025

El equipo “Los Luminosos” representó a Villa La Angostura en el Gran Torneo Patagónico de Tenis de Mesa en Bariloche

El pasado sábado 8 y domingo 9 de octubre, se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal N°3 de San Carlos de Bariloche el Gran Torneo Patagónico de Tenis de Mesa, que reunió a deportistas de distintas localidades de la región.

En esta oportunidad, fueron especialmente invitados “Los Luminosos”, el equipo de tenis de mesa del Centro de Día “Creciendo Entre Todos” de Villa La Angostura, quienes participaron en las categorías paralímpicas, compartiendo jornadas de integración, competencia y camaradería con otros deportistas.

El equipo tuvo una destacada actuación, alcanzando instancias finales y logrando segundo y tercer puesto en la clase 1-5 (en silla de ruedas), un gran reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo que caracteriza a sus integrantes.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría de Ciudadania y Comunidades Saludables, se felicita a “Los Luminosos” por su compromiso, entusiasmo y por representar con orgullo a la comunidad en este importante evento regional.

