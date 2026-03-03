Villa La Angostura será sede del primer evento de CrossFit “Southland Challenge” en la localidad.

Los días 14 y 15 de marzo de 2026, Villa La Angostura recibirá el Southland Challenge, el primer evento de CrossFit de gran escala que se realizará en la ciudad, convocando entre 300 y 400 atletas de todo el país.

La competencia se desarrollará durante dos jornadas, con modalidades Individual y Duplas, y contará con cinco categorías: Scaled, Advanced, RX, Máster +35 y +40.

Cronograma:

Viernes 13: Centro de convenciones de Villa la Angostura, calle Las Frutillas Nº 10 – Acreditecion y entrega de Kits.

Sabado 14 turno am:Evento 1 – Base del Cerro Bayo, a 15 min del centro de Villa la Angostura.

Sabado 14 turno pm: Eventos 2 y 3 en el SAC de la escuela 186, Av. Huemul 171, Barrio Las Piedritas.

Domingo 15 am/pm: Eventos 4, 5 y 6 + final. Premiacion. SAC de la escuela 186, Av. Huemul 171, Barrio Las Piedritas.

Con este tipo de iniciativas, Villa La Angostura continúa posicionándose como destino de eventos deportivos de relevancia nacional, fortaleciendo su perfil como ciudad anfitriona de competencias que integran naturaleza, comunidad y actividad física.