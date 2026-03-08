La carrera Desafío Arrayanes comenzó hoy en Villa La Angostura.

Con la presencia del Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, acompañado por la Secretaria de Turismo, dio inicio la carrera Desafío Arrayanes, esta competencia de trail running se desarrolla en el Bosque de Arrayanes, con distancias de 12,25 km y 22,52 km., la largada fue desde el Istmo de Quetrihué, con un entorno natural único y vistas espectaculares del Lago Nahuel Huapi.

Con un centenar de Corredores y con un clima más que agradable, los competidores podrán disfrutar del circuito único emplazado en el bosque de Arrayanes, el cual se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Cabe mencionar el gran acompañamiento del Grupo de Búsqueda y Rescate, como así también a la APN (Parques Nacionales).¡Buena suerte a todos los participantes!