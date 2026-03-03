Villa La Angostura será sede del Desafío Arrayanes 2026

El próximo 7 de marzo de 2026, Villa La Angostura será escenario del Desafío Arrayanes, una competencia que se incorpora al calendario deportivo local con una propuesta que combina deporte, naturaleza y compromiso ambiental.

Con distancias de 12 y 22 kilómetros, el recorrido atravesará los senderos más emblemáticos del Bosque de Arrayanes, en la Península de Quetrihué, ofreciendo un circuito único en el mundo, donde el entorno natural se convierte en protagonista.

Se espera la participación de 1.000 corredores, quienes se internarán en la mística del mayor y más famoso bosque de arrayanes del planeta, con el imponente Lago Nahuel Huapi como marco natural.

El trazado fue diseñado por corredores locales junto a un equipo especializado en Búsqueda y Rescate y Guardaparques, garantizando un circuito desafiante, seguro y en armonía con el entorno.

Con este evento, Villa La Angostura reafirma su posicionamiento como capital del deporte de montaña, promoviendo competencias que respetan y ponen en valor el patrimonio natural que distingue a la región.