Villa La Angostura será sede del Primer Encuentro Nacional de Parkour.

Villa La Angostura será escenario del Primer Encuentro Nacional de Parkour, un evento que reunirá a alrededor de 60 practicantes de distintos puntos del país y que contará con la participación de adolescentes y adultos de la escuela del CAVLA.

El encuentro, destinado a mayores de 15 años, se desarrollará durante tres jornadas con una propuesta que combina competencia, formación e intercambio de experiencias.

Además de las pruebas competitivas, habrá talleres y charlas, promoviendo el espíritu de comunidad que caracteriza al parkour.

Las actividades comenzarán el sábado 14 con espacios de entrenamiento compartido y capacitación.

El domingo 15 se realizarán las competencias abiertas al público en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata.

Las modalidades serán:

-Speed: velocidad en circuito de obstáculos.

-Skills: evaluación de habilidades técnicas y control.

-Freestyle: modalidad de estilo libre, creativa y expresiva.

Las competencias suelen ser uno de los momentos más convocantes, ya que permiten al público comprender fácilmente la dinámica del deporte y apreciar el nivel técnico de los atletas.

El lunes 16 se llevará adelante una jornada de cierre más distendida, destinada a quienes visitan la localidad, con actividades para conocer la zona y un encuentro final en la sede náutica del club.

Desde la organización destacaron la importancia de poder realizar este encuentro en Villa La Angostura, no solo por la convocatoria nacional, sino también por el impulso que significa para el desarrollo del parkour y las actividades destinadas a jóvenes en la comunidad.

La información completa se encuentra disponible en redes sociales, invitando a vecinos y visitantes a acercarse y conocer el parkour desde adentro.