Taller Comunitario: Banco de Bicis VLA, un espacio para reparar, donar y acceder a una bicicleta

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar del Espacio Comunitario Banco de Bicis VLA, una propuesta solidaria que promueve la movilidad sustentable y el acceso a bicicletas para personas de todas las edades.

En este taller, los vecinos pueden llevar su bicicleta para repararla, donar aquella que ya no utilizan, canjearla o inscribirse para recibir una bicicleta restaurada. Hay bicicletas de distintos rodados, desde infantiles hasta para adultos.

El espacio funciona todos los martes de 10:30 a 12:00 horas en la Escuela Jaime de Nevares, ubicada en Maquis 80 (galpón de atrás).

Para más información, comunicarse al +54 9 11 3617-2985.