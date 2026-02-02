Plan Verano 2026 – CEF 7

Los Centros de Educación Física comienzan hoy con el Plan Verano 2026, con diversas propuestas para el Plan Verano de este año.

Desde la Dirección General de Educación Física del Consejo Provincial de Educación (CPE), se informo que todos los Centros de Educación Física (CEF) comienzan hoy con las actividades que tienen tres ejes principales, Colonias de vacaciones, vida a la naturaleza y natación.

Desde la Municipalidad de Villa la Angostura, a través de la Secretaria de Deportes, aporta para este proyecto cuatro Profesores, un Guardavidas, un Chófer para el traslado de los chicos y un aporte económico para contribuir con el transporte.

Las actividades funcionarán en el horario de 09:30 a 13:30 horas de lunes a viernes, las inscripciones estuvieron a cargo de los Profesores del CEF 7, quienes controlaron la documentación solicitada.

La cantidad de chicos y chicas inscriptos, son aproximadamente 150 que van desde 1° a 7° grado, quedando en espera una gran cantidad de chicos.

