Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Villa La Angostura reafirma su lugar como Capital del Deporte de Montaña con una nueva edición de “La Misión”

Feb 19, 2026

Con más de 1000 corredores inscriptos, se llevó adelante una nueva edición de La Misión, la tradicional competencia de aventura que une Villa La Angostura con Villa Traful y que se ha consolidado como uno de los desafíos más exigentes del trail running en la región.
El inicio de la carrera fue acompañado por el intendente Javier Murer, la Secretaria de Turismo Jimena Aguilar, la Subsecretaria de turismo Lorena Reumann, quienes participó de la largada junto a los competidores, destacando la importancia de este tipo de eventos para el posicionamiento deportivo y turístico de la localidad.
La prueba contempla distancias de 40, 60, 80, 120, 160 y hasta 200 kilómetros, en un formato de autosuficiencia que exige preparación, estrategia y resistencia.
Desde el Municipio celebramos la realización de estas competencias que continúan fortaleciendo la identidad de Villa La Angostura como capital del deporte de montaña.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes

Villa La Angostura será sede del Primer Encuentro Nacional de Parkour.

Feb 12, 2026
Comunicado Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Plan Verano 2026 – CEF 7

Feb 2, 2026
Deportes

CONVOCATORIA ABIERTA – PROFESOR DE MUSCULACIÓN.

Ene 27, 2026

Otras noticias

Deportes

Villa La Angostura reafirma su lugar como Capital del Deporte de Montaña con una nueva edición de “La Misión”

19 febrero, 2026 Prensa Vla
Comercio

COMUNICADO – DIRECCIÓN DE COMERCIO

19 febrero, 2026 Prensa Vla
Dirección de Bromatologia Municipalidad de Villa la Angostura

Curso de Manipulación de Alimentos – Últimos cupos disponibles

19 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Récord histórico: más de 60.000 personas, ocupación turística superior al 91% y más de $500 millones en ventas consolidaron el éxito de la Fiesta de los Jardines 2026

19 febrero, 2026 Prensa Vla