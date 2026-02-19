Villa La Angostura reafirma su lugar como Capital del Deporte de Montaña con una nueva edición de “La Misión”

Con más de 1000 corredores inscriptos, se llevó adelante una nueva edición de La Misión, la tradicional competencia de aventura que une Villa La Angostura con Villa Traful y que se ha consolidado como uno de los desafíos más exigentes del trail running en la región.

El inicio de la carrera fue acompañado por el intendente Javier Murer, la Secretaria de Turismo Jimena Aguilar, la Subsecretaria de turismo Lorena Reumann, quienes participó de la largada junto a los competidores, destacando la importancia de este tipo de eventos para el posicionamiento deportivo y turístico de la localidad.

La prueba contempla distancias de 40, 60, 80, 120, 160 y hasta 200 kilómetros, en un formato de autosuficiencia que exige preparación, estrategia y resistencia.

Desde el Municipio celebramos la realización de estas competencias que continúan fortaleciendo la identidad de Villa La Angostura como capital del deporte de montaña.

