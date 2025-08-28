Villa La Angostura será sede del Encuentro Provincial de Obstétricas/os del Sistema Público de Salud

En el marco del Día Latinoamericano de la Obstétrica/o, que se conmemora cada 31 de agosto, se realizará en Villa La Angostura el Encuentro Provincial de Licenciadas/os en Obstetricia del Sistema Público de Salud.

La jornada tendrá lugar el próximo 31 de agosto, de 8 a 20 horas, en el Centro de Convenciones Arrayanes (Las Frutillas 10), y reunirá a profesionales de distintos puntos de la provincia.

Durante el encuentro se llevarán a cabo ponencias, debates y espacios de construcción colectiva, con el objetivo de fortalecer la práctica de la obstetricia en el ámbito público, reflexionar sobre sus desafíos y oportunidades, y reafirmar el compromiso de acompañar a las mujeres y familias neuquinas en cada etapa de la salud sexual y reproductiva.

El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, en un esfuerzo por consolidar políticas de salud que valoran el rol fundamental de las y los obstétricas/os en el sistema sanitario.