Con gran éxito se llevó adelante hoy la Jornada por el Día de las Infancias en el Centro de  Congresos y Convenciones “Arrayanes”.

La celebración reunió a niños, niñas y familias en un espacio de encuentro lleno de alegría, con propuestas recreativas y culturales que incluyeron juegos, actividades artísticas, una muestra de Taekwondo, música en vivo y mucho más.

El evento fue organizado por el Hospital Dr. Oscar Arraiz, la Biblioteca del Mallín, Agenda Verde y Árbol, con la valiosa colaboración del Jardín N°57, el Centro de Salud Las Piedritas y Radio Pirka y la Municipalidad de Villa La Angostura

De esta manera, los más pequeños compartieron una jornada especial en reconocimiento a la niñez, fortaleciendo los lazos sociales y culturales en esta gran propuesta de las instituciones organizadoras de nuestra localidad.