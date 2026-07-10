Villa La Angostura reafirma su agenda cultural con una muestra récord en el MAC

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Cultura, informó que la muestra “El lugar que me formó”, del artista Guido Franco Ferrari, finalizó con un balance altamente positivo, consolidándose como la exposición con mayor convocatoria del Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier en lo que va de 2026.

Durante el mes que permaneció abierta al público, entre el 5 de junio y el 3 de julio, la exhibición recibió 488 visitantes, quienes recorrieron una propuesta que reunió obras realizadas in situ en montañas y bosques de la Patagonia, reflejando el vínculo del artista con la naturaleza y el paisaje cordillerano.

La convocatoria tuvo un fuerte acompañamiento de la comunidad local, con 424 vecinos y vecinas de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Bariloche, aunque también despertó interés de visitantes provenientes de distintas provincias argentinas y de países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile, reafirmando el creciente posicionamiento del MAC como un espacio cultural de referencia en la región.

Además de la exposición, se desarrolló un taller abierto a la comunidad, del que participaron 23 personas, y se recibieron cinco visitas de instituciones educativas, permitiendo que estudiantes de distintos niveles conocieran la obra y dialogaran con el artista sobre su proceso creativo.

Guido Franco Ferrari presentó una selección de trabajos que sintetizan diez años de dedicación exclusiva a la pintura, una trayectoria que lo llevó a participar en residencias y exhibiciones internacionales y que encuentra en el paisaje natural su principal fuente de inspiración. La muestra propuso compartir no solo una serie de obras, sino también una forma de comprender el arte como experiencia y encuentro con el entorno.

Desde la Subsecretaría de Cultura destacaron que estos resultados reflejan el interés de vecinos, turistas e instituciones por las propuestas del Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier y ratifican el compromiso de seguir impulsando una agenda cultural de calidad, abierta a la comunidad y con artistas de proyección nacional e internacional.