Inauguró la muestra “Final Feliz” de la artista Silvana Coy en el MAC.

Con la presencia de autoridades municipales, referentes de distintas áreas y vecinos de la localidad, este martes quedó inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) la muestra “Final Feliz”, de la artista Silvana Coy, una propuesta que invita al público a recorrer un universo de colores, formas y expresiones que reflejan su mirada artística.

Del acto de apertura participaron la Viceintendenta Tamara Martínez; el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti; la Secretaria de Ciudadanía, Paula Zunino; el Subsecretario de Cultura, Walter Ercoli; la Subsecretaria de Turismo, Lorena Reumann; la Concejal Noelia Figueroa; el Subsecretario de Planeamiento Federico Capristo, personal del Museo de Arte Contemporáneo, Patricia Murer y Eloísa Proto; además de vecinos y visitantes que acompañaron la presentación.

Durante la inauguración, los asistentes recorrieron la exposición junto a la artista, compartiendo un espacio de intercambio en torno a las obras que integran esta propuesta, la cual permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio, con entrada libre y gratuita.

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