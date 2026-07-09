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Casa de la Cultutra Cultura

Llega a la Casa de la Cultura, ¿Una obra donde vos elegis el final?.

Jul 8, 2026

Llega CERCANOS, una experiencia teatral única de HD Teatro “Haciendo Diferencia” que invita a reflexionar sobre las decisiones en la adolescencia, la presión social y la prevención de adicciones.

Lo más tremendo? Es una obra interactiva. En tres momentos clave, el público decide cómo continúa la historia. ¡Hay 6 obras en 1 y diferentes finales posibles!

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER:📅 ¿Cuándo? Jueves 9 de Julio.⏰ ¿A qué hora? 16:00 hs.📍 ¿Dónde? Casa de la Cultura.⏳ Duración: 70 minutos.💰 Entrada: ¡GRATUITA! Edad sugerida: A partir de los 13 años.🧠

TEMÁTICAS QUE ABORDA:

Prevención de adicciones y consecuencias del consumo.

Presión de pares y toma de decisiones responsables.

Relaciones familiares (padres/adolescentes) y respeto a docentes.

Todo abordado desde el humor, la emoción y un lenguaje re cercano.

“Prevenir significa llegar a tiempo.

” No te pierdas esta oportunidad de conectar, debatir y reflexionar a través del arte.

¡Te esperamos!

By Prensa Vla

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