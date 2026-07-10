Mercado de Montaña abre sus puertas para disfrutar las vacaciones de invierno en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a vecinos, vecinas y turistas a disfrutar de una edición del Mercado de Montaña – Invierno 2026, un espacio pensado para compartir en familia y poner en valor el talento de los emprendedores locales y regionales.

El evento se llevará a cabo del 17 al 25 de julio en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata, con entrada libre y gratuita, ofreciendo una propuesta que combinará producción local, espectáculos, actividades recreativas y una variada oferta para todas las edades.

Durante nueve jornadas, quienes visiten el Mercado de Montaña podrán recorrer los distintos stands de emprendedores, conocer productos artesanales y regionales, disfrutar de espectáculos en vivo y participar de actividades especialmente organizadas para hacer de las vacaciones de invierno una experiencia única.

Desde la Área de Desarrollo Local se continúa impulsando este espacio como una oportunidad para fortalecer la economía local, promover el trabajo de los emprendedores y brindar una propuesta recreativa que acompañe la temporada turística invernal.

Los esperamos del 17 al 25 de julio en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata.

¡Viví el invierno en Villa La Angostura y descubrí todo lo que el Mercado de Montaña tiene para ofrecer