El fútbol infantil vuelve a la cancha con el Torneo Municipal de Invierno.

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Torneo Municipal de Invierno de Fútbol de Salón Mixto Infantil, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños y niñas de la localidad.

El certamen dará comienzo el sábado 18 de julio y estará dividido en las siguientes categorías:

2013

2014

2015

2016-2017

2018-2019

2021-2022 (Recreativo)

Presentación de documentación

Con el objetivo de garantizar la correcta cobertura del seguro de los participantes, se solicita respetar los siguientes plazos:

Planillas de Buena Fe: hasta el lunes 13 de julio a las 12:00 horas .

hasta el . Autorizaciones firmadas por madre, padre o tutor: hasta el miércoles 15 de julio a las 18:00 horas.

Se recuerda que la autorización es un requisito obligatorio para participar del torneo. Aquellos jugadores que no hayan presentado la documentación correspondiente no podrán disputar los encuentros hasta regularizar su situación.

Inscripciones y consultas

Las inscripciones permanecen abiertas.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Deportes, de 8:00 a 18:00 horas, o comunicarse al (2944) 24-1695.

Organiza: Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura.