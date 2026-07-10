Nueva Campaña de la Dirección de Zoonosis Municipal.

La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, realizó en la tarde de hoy 9 de Julio, una exitosa campaña gratuita de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios a lo que tambien se sumo la inscripción para castraciones.

La jornada, encabezada por el equipo de Zoonosis, permitió aplicar un número de 33 dosis antirrábica, reforzando la prevención de esta enfermedad y 52 dosis de antiparasitarios entregados, promoviendo el cuidado responsable.Además, se impulsó la inscripción para 10 castraciones gratuitas, alentando prácticas responsables en la tenencia de animales.

Se invita a la comunidad a sumarse a las próximas iniciativas destinadas a la protección de las mascotas y al bienestar colectivo.

Para cualquier consultas con la Dirección de Zoonosis se pueden comunicar al teléfono 2944241635o acercarse a Avenida 7 Lagos 41 (Esquina Huiliches) oficina 5 – de Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs.