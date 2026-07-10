Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Zoonosis

Nueva Campaña de la Dirección de Zoonosis Municipal.

Jul 9, 2026

La Dirección de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, realizó en la tarde de hoy 9 de Julio, una exitosa campaña gratuita de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios a lo que tambien se sumo la inscripción para castraciones.

La jornada, encabezada por el equipo de Zoonosis, permitió aplicar un número de 33 dosis antirrábica, reforzando la prevención de esta enfermedad y 52 dosis de antiparasitarios entregados, promoviendo el cuidado responsable.Además, se impulsó la inscripción para 10 castraciones gratuitas, alentando prácticas responsables en la tenencia de animales.

Se invita a la comunidad a sumarse a las próximas iniciativas destinadas a la protección de las mascotas y al bienestar colectivo.

Para cualquier consultas con la Dirección de Zoonosis se pueden comunicar al teléfono 2944241635o acercarse a Avenida 7 Lagos 41 (Esquina Huiliches) oficina 5 – de Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Zoonosis realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación e inscripción para castraciones.

Jul 7, 2026
Zoonosis

Zoonosis realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios.

Jun 11, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Nueva Campaña de Vacunación antirrabica por la Dirección de Zoonosis.

Jun 8, 2026

Otras noticias

Zoonosis

Nueva Campaña de la Dirección de Zoonosis Municipal.

9 julio, 2026 Prensa Vla
Deportes

El fútbol infantil vuelve a la cancha con el Torneo Municipal de Invierno.

9 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de precios para el Servicio de transporte de personas mayores.

9 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Licitación Pública: nueva convocatoria para el mantenimiento de establecimientos educativos de Villa La Angostura.

9 julio, 2026 Prensa Vla