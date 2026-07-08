Llega “Final Feliz” de Silvana Coy al MAC: “Un adiós, un hasta acá, un de ahora en más de otra manera”.

Te invitamos a sumergirte en la nueva propuesta de la artista Silvana Coy, una inmersión profunda en la densidad de lo vivido y en la riqueza de los procesos acumulativos de la experiencia humana.

“Final feliz” propone un recorrido visual repleto de colores, texturas, ensambles y figuras. A través de técnicas mixtas que incluyen pinturas, grabados y collage, cada obra se convierte en un pequeño universo: un reflejo de experiencias y emociones condensadas que representan el todo que somos en un fragmento de espacio. Es un diálogo íntimo con la memoria, el tiempo y la percepción del mundo que nos rodea.

Sobre la Artista:

Silvana Coy (Neuquén, 1986) es Profesora de Artes Visuales egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano. Su curiosidad y formación abarcan el diseño gráfico, la fotografía, la cerámica y hasta la construcción en barro.

Tras su paso por el experimental grupo TURBO (2007-2011) —donde incursionó en grandes formatos, murales, videoarte e instalaciones—, ha recorrido el país participando en muestras colectivas. Actualmente crea de forma unipersonal, destacándose en el muralismo, el reciclado y proyectos en equipo con artistas regionales.

Nos acompañarán en la inauguración de apertura referentes de la cultura, la Prof. Estefanía Petersen (Centro Cultural Alberdi), la Lic. Oriana Farizano (Directora de Gestión Cultural) y autoridades de la Secretaría de Cultura de la Provincia.

¿Cuándo? Miércoles 8 de Julio a las 19:00 hs.

Ubicación: MAC (Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier) – Cerro Centinela 325.

Vigencia: Del 8 al 31 de Julio de 2026.

Horario de visitas: Lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.

Entrada: Libre y gratuita.

Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Villa La Angostura