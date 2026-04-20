VILLA LA ANGOSTURA PRESENTA “RITUAL”, UN CONCIERTO DE MÚSICA POPULAR



La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar de “RITUAL”, un concierto de música popular argentina que se realizará el próximo viernes 24 de abril a las 19:00 hs en el MAC (Museo de Arte Contemporáneo), con entrada libre y gratuita.

La propuesta, a cargo de Martín Neri y Gabriela Centeno, recupera obras de grandes autores y autoras del cancionero popular, poniendo en valor la canción como herramienta de identidad, memoria y transformación social. A través de este recorrido, se evocan historias del obrero, del lugareño, de la pastora, así como también del amor y los paisajes que nos representan.

“RITUAL” se presenta como una experiencia musical que invita a reconectar con nuestras raíces culturales en un contexto contemporáneo.

La actividad se desarrollará en el MAC de Villa La Angostura y forma parte de la agenda cultural local impulsada por el municipio.

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