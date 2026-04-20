CONVOCATORIA ABIERTA A CROQUISEROS, ARQUITECTOS, DIBUJANTES URBANOS, ARTISTAS, ESTUDIANTES Y AFICIONADOS AL DIBUJO.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Subsecretaria de Cultura invita a participar de la selección de obras que integrarán la edición especial para el Calendario del Corredor Cultural Sur 2026 – 2027.

Mediante esta interesante convocatoria apuntada a croquiseros, arquitectos, dibujantes urbanos, artistas, estudiantes y aficionados al dibujo, que desde el día 20 de abril quieran expresar la riqueza de Villa La Angostura, poniendo en valor nuestro Patrimonio Histórico. Ya que será la temática a desarrollar en esta oportunidad.

Las obras deberán ser realizados en tamaño de hoja A4, podrán presentar hasta 3 obras por participante, las mismos se recibirán en Casa de la Cultura hasta el día miércoles 29 de abril inclusive.

Para su presentación deberán indicar nombre del autor, de la obra, y del edificio o sitio representado junto a una breve reseña de la experiencia al dibujar ese lugar.

Todas las obras serán expuestas en una muestra que se realizara en el marco del aniversario de Villa La Angostura a realizarse en los espacios institucionales a definir por esta Subsecretaria. Se informa que, entre todas las presentaciones, se seleccionarán 5 (cinco) las cuales formarán parte del Calendario Oficial del Corredor Cultural Sur 2026-2027. Además, cada participante recibirá un certificado de reconocimiento por su aporte a la difusión del Patrimonio Cultural.

Todos los interesados podrán inscribirse en Casa de la Cultura o a través del mail: cultura@villalaangostura.gov.ar detallando, nombre y apellido N° DNI, y contacto.