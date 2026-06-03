Villa La Angostura conmemoró el Día Nacional del Bombero Voluntario.

En la tarde de este martes 2 de junio se llevó a cabo el acto oficial por el Día Nacional del Bombero Voluntario en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones locales, fuerzas de seguridad, organismos nacionales y provinciales, exintegrantes de la institución, familiares y vecinos.

La ceremonia fue presidida por el Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Carlos Gutiérrez, junto al Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal William Trujillo, acompañados por la Vice Intendente Municipal, Dra. Tamara Martínez, funcionarios del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

Durante el acto se rindió homenaje a los Bomberos caídos en cumplimiento del deber y se destacó la vocación de servicio, el compromiso y la entrega de quienes integran el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura.

Asimismo, la Vice Intendente Municipal, Dra. Tamara Martínez, realizó la entrega de un Reconocimiento al Oficial Ayudante Carlos María Figueroa, quien pasó a situación de reserva a partir de la fecha, el reconocimiento es a su trayectoria y servicio dentro de la institución durante 33 años.

Por otra parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, y la Concejal María Eugenia Ceraso, hicieron entrega al Cuartel de Bomberos Voluntarios de una Bandera Oficial de la Nación Argentina, como muestra del acompañamiento y reconocimiento de la comunidad a la labor que desarrolla la institución.

Cada 2 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional del Bombero Voluntario, en homenaje a la creación del primer cuerpo de Bomberos Voluntarios del país, fundado en el barrio de La Boca en 1884 por iniciativa de Tomás Liberti.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se expresó un profundo agradecimiento a todos los hombres y mujeres que integran el cuerpo de Bomberos Voluntarios, destacando su permanente compromiso con la protección y el bienestar de la comunidad.