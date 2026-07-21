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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de la Final Provincial de Tenis de Mesa para Adultos Mayores

Jul 20, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de la Final Provincial de Tenis de Mesa de los Juegos Neuquinos para Adultos Mayores, una instancia clasificatoria rumbo a los Juegos Nacionales Evita, destinada a participantes de la categoría +60.

La competencia se desarrollará los días 15 y 16 de agosto, de 10:30 a 20:00 horas, en el Gimnasio de la Escuela Primaria N.º 186 (Av. Huemul 171, Villa La Angostura).

La convocatoria está dirigida a integrantes de Centros de Adultos Mayores, ONG y clubes, con participación libre y gratuita, en las categorías femenina, masculina y mixta.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 5 de agosto y pueden realizarse comunicándose al 2944 581614.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se invita a los adultos mayores a sumarse a esta propuesta deportiva que promueve la actividad física, la integración y la participación en un espacio de encuentro y competencia.

By Prensa Vla

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