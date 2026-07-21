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Emoción en la Casa de la Cultura: “Braslavia” vuelve a escena este jueves una propuesta teatral para disfrutar en familia durante estas vacaciones de invierno.

Jul 21, 2026

El teatro local vivió una jornada a pura emoción el pasado jueves 16 de julio. Con una sala de teatro con vecinos de la localidad y turistas de diversas edades se acercaron para disfrutar de “Braslavia”, la aplaudida producción del reconocido grupo Lascaidas.

La obra, escrita por Cecilia Fresco y Jorgelina Balsa (quien también está a cargo de la dirección), conmoverá nuevamente al público con las actuaciones de Gaby Suárez y Laura García Rodríguez. La historia gira en torno a Ime e Iso, dos entrañables amigas mayores de 75 años que se encuentran cada tarde a desafiar el paso del tiempo a través del juego, la imaginación y las historias contrarreloj, utilizando dados, cartas y un impactante libro pop-up creado por Paola Knotek.

Desde la organización destacaron la heterogeneidad del público que asistió a la primera función, consolidando a “Braslavia” como una propuesta ideal para compartir en familia. Se trata de una puesta en escena tierna y pícara que revaloriza la amistad y el poder del juego como motor vital.

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura confirmó una nueva función para este jueves 23 de julio a las 19:00 hs. en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita. Se recomienda asistir con puntualidad para asegurar su lugar en la sala.

By Prensa Vla

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