Rige nueva alerta amarilla: lluvias, nevadas y bajas temperaturas.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico vigente, durante este martes 21 y miércoles 22 de julio continuarán las condiciones de inestabilidad en la región, con lluvias, nevadas intermitentes y bajas temperaturas, lo que podría generar complicaciones en la circulación.
Se prevén:
- Lluvias y precipitaciones durante gran parte de ambos días.
- Nevadas, especialmente durante la madrugada y la noche.
- Temperaturas mínimas de hasta -8 °C, favoreciendo la formación de hielo sobre calles y veredas.
- Vientos leves a moderados.
Ante estas condiciones, se solicita a vecinos y visitantes:
- Evitar circular si no es estrictamente necesario.
- Conducir con extrema precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.
- Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.
- Revisar el estado de rutas antes de emprender cualquier viaje.
La Municipalidad mantiene activo el monitoreo permanente de la situación y continuará informando cualquier actualización que resulte de interés para la comunidad.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:
Protección Civil: 2944 241733
Bomberos: 100 o (2944) 494140
Policía: 101 o (2944) 494121