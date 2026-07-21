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Información de Villa La Angostura

Comunicado

Rige nueva alerta amarilla: lluvias, nevadas y bajas temperaturas.

Jul 21, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico vigente, durante este martes 21 y miércoles 22 de julio continuarán las condiciones de inestabilidad en la región, con lluvias, nevadas intermitentes y bajas temperaturas, lo que podría generar complicaciones en la circulación.

Se prevén:

  • Lluvias y precipitaciones durante gran parte de ambos días.
  • Nevadas, especialmente durante la madrugada y la noche.
  • Temperaturas mínimas de hasta -8 °C, favoreciendo la formación de hielo sobre calles y veredas.
  • Vientos leves a moderados.

Ante estas condiciones, se solicita a vecinos y visitantes:

  • Evitar circular si no es estrictamente necesario.
  • Conducir con extrema precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.
  • Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.
  • Revisar el estado de rutas antes de emprender cualquier viaje.

La Municipalidad mantiene activo el monitoreo permanente de la situación y continuará informando cualquier actualización que resulte de interés para la comunidad.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:

Protección Civil: 2944 241733

Bomberos: 100 o (2944) 494140

Policía: 101 o (2944) 494121

By Prensa Vla

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