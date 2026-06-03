CUBO: Arte, memoria y movimiento a 15 años de la erupción del volcán Puyehue-Cordón Caulle.

En el marco de la conmemoración de una fecha que transformó nuestra región, nos encontramos a través del arte.Te invitamos a vivir CUBO, una experiencia de danza contemporánea y música electrónica en vivo, que en esta ocasión adquiere un significado aún más profundo.El proyecto nace como una reflexión sobre la fenomenología de un trauma y cómo la experiencia individual toma forma y movimiento. A través de la improvisación simultánea entre sonido, iluminación y cuerpo, nos abrimos a la posibilidad de modificarnos y reinventarnos — un reflejo artístico de la resiliencia y la transformación de nuestra propia comunidad —.Una puesta en escena creada por artistas locales independientes:

🎵 Música: Emilio Hernández (IG: @haciaelocaso)

🩰 Danza: Mariana Pereyra (IG: @danzaenelbosque)💡 Iluminación: Fernando Duchowney

🗓️ ¿Cuándo? Sábado 6 de junio, a las 19.30 hs

📍 ¿Dónde? Casa de la Cultura.

🎟️ Entrada: Libre y gratuita.

Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Villa La Angostura