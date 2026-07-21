El Intendente Javier Murer participó de la 5.ª Reunión del Consejo Regional de Seguridad de los Lagos del Sur.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó de la 5.ª Reunión del Consejo Regional de Seguridad de los Lagos del Sur, realizada en la localidad de Pilo Lil, junto a intendentes y autoridades de distintas localidades de la región.

También formaron parte del encuentro las Concejalas de Villa La Angostura, Noelia Figueroa y Lilia Vidal.

Durante la reunión se analizaron diversos temas vinculados a la seguridad, la infraestructura y el desarrollo regional, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los municipios y el Gobierno de la Provincia.



Entre los principales puntos del temario se abordó el estado de instalación y mantenimiento de las cámaras de vigilancia en las localidades de la Región de los Lagos del Sur; la presencia y funcionamiento de la Policía en Pilo Lil; los avances del Destacamento de Meliquina y de la Comisaría de Cordones del Chapelco; el procedimiento para denuncias anónimas por narcomenudeo; la extensión de la fibra óptica hacia Villa La Angostura; la necesidad de una intervención urgente para el bacheo de las rutas; la iluminación de la Ruta Nacional 40; y la implementación del programa provincial de Agentes de Prevención.



La participación de Villa La Angostura en este espacio de trabajo reafirma el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las políticas de seguridad, la cooperación regional y la gestión conjunta de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos de toda la Región de los Lagos del Sur.