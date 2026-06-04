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Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la apertura de sobres para cubrir el cargo de Asistente Infantil del CCI

Jun 3, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que este miércoles se llevó adelante, en el Concejo Deliberante, la apertura de sobres correspondiente al llamado a concurso para cubrir un cargo de Asistente Infantil en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI), en el marco del Decreto N° 1245/2026.Durante la jornada se recepcionaron y evaluaron un total de 45 sobres presentados por los postulantes.

La apertura se realizó ante la comisión evaluadora de la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD), con la participación de representantes de Capital Humano, concejales y representantes de los trabajadores.

En esta instancia se procedió a la verificación de la documentación presentada por cada aspirante, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto correspondiente.Finalizada esta etapa administrativa, el proceso continuará con las instancias de evaluación previstas por la normativa vigente.

By Prensa Vla

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