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Oficina de Empleo

Oficina de Empleo – De Espectador a Creador

Jul 21, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Oficina de Empleo, invita a jóvenes de 18 a 24 años a participar de este taller gratuito para aprender a crear contenido con el celular.

Durante cuatro encuentros presenciales vas a incorporar herramientas para grabar y editar videos, comunicar tus ideas con confianza, desenvolverte frente a cámara y potenciar tus proyectos personales o laborales. No se requiere experiencia previa.

📍 Centro de Convenciones Villa La Angostura
📅 11, 12, 18 y 20 de agosto
🕕 De 18:00 a 20:00 hs

INSCRIPCIONES ACÁ: https://forms.gle/Mr3BAVz5TF2zs3qf9

📞 Inscripciones abiertas

0294-154241615
📧 empleo@villalaangostura.gov.ar

¡Los cupos son limitados!

By Prensa Vla

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