Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Villa La Angostura, Capital del Deporte de Montaña vive el espíritu del K42

Nov 7, 2025

Durante toda la tarde continuaron las acreditaciones para las distintas distancias del K42, donde cientos de corredores de todo el país se acercaron al playón del Gimnasio Enrique Barbagelata para ser parte de esta gran fiesta del deporte de montaña.

En el escenario principal se presentó la banda local “Los Cachorros”, aportando ritmo y alegría a una jornada cargada de emoción y encuentro.

Además, se realizó un especial reconocimiento a corredores con destacada trayectoria, entregándoles los tradicionales Pin de Bronce por sus 10 años de espíritu K42, Pin de Plata por 15 años, y Pin de Oro por sus 20 años de participación y compromiso con esta competencia emblemática.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes

Villa La Angostura será sede del Primer Encuentro Nacional de Parkour.

Feb 12, 2026
Comunicado Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Plan Verano 2026 – CEF 7

Feb 2, 2026
Deportes

CONVOCATORIA ABIERTA – PROFESOR DE MUSCULACIÓN.

Ene 27, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Cortes y desvíos de calles – Fiesta Nacional de los Jardines 2026

12 febrero, 2026 Prensa Vla
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Se convoca a Concurso de Precios para la adquisición de viviendas.

12 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA: SUMATE AL PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS

12 febrero, 2026 Prensa Vla
Deportes

Villa La Angostura será sede del Primer Encuentro Nacional de Parkour.

12 febrero, 2026 Prensa Vla