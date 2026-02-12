Villa La Angostura, Capital del Deporte de Montaña vive el espíritu del K42

Durante toda la tarde continuaron las acreditaciones para las distintas distancias del K42, donde cientos de corredores de todo el país se acercaron al playón del Gimnasio Enrique Barbagelata para ser parte de esta gran fiesta del deporte de montaña.

En el escenario principal se presentó la banda local “Los Cachorros”, aportando ritmo y alegría a una jornada cargada de emoción y encuentro.

Además, se realizó un especial reconocimiento a corredores con destacada trayectoria, entregándoles los tradicionales Pin de Bronce por sus 10 años de espíritu K42, Pin de Plata por 15 años, y Pin de Oro por sus 20 años de participación y compromiso con esta competencia emblemática.