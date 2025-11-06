Angostura Informa

Comenzó la experiencia Asics K42 Adventure Marathon 2025 en Villa La Angostura.

Nov 6, 2025

Villa La Angostura, Capital del Deporte de Montaña, vuelve a ser el epicentro de una de las competencias más esperadas del calendario deportivo nacional: la Asics K42 Adventure Marathon 2025, que se desarrolla del 6 al 9 de noviembre.

Con la participación de más de 3.000 corredores provenientes de distintas provincias del país y del extranjero, esta nueva edición del K42 promete una experiencia única que combina deporte, naturaleza y turismo en el incomparable escenario patagónico.

La jornada inaugural comenzo hoy jueves 6, con la apertura de acreditaciones en el Gimnasio Enrique Barbagelata desde las 9 horas, y una variada agenda de actividades que incluye:

16 hs: Show en vivo de Los Cachorros – Playón Barbagelata.

17 hs: Acto de fidelidad y presentación de corredores Elite –Playon Barbagelata .

19 hs: Proyección del documental “La Carrera Infinita” en el CPEM N°68.

20 hs: Cierre de acreditaciones.

Durante los próximos días se llevarán a cabo las distintas modalidades de la competencia: K42, K21, K10 y KKids, en los exigentes y majestuosos circuitos de montaña que caracterizan a nuestra localidad.

La Municipalidad de Villa La Angostura acompaña y apoya este evento que posiciona a la ciudad como sede nacional e internacional de deportes de montaña, promoviendo el turismo, la actividad física y el encuentro comunitario en un entorno natural único.

