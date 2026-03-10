Angostura Informa

Trámite del Trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura

Mar 10, 2026


La Municipalidad de Villa La Angostura informa que el Jueves 12 y Viernes 13 de Marzo se realizará el trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura, en el horario de 10:00 a 13:00 horas para escuelas Primarias.
Y el dia Lunes 16 de Marzo se realizada para las escuelas secundarias y terciaria, en el mismo horario de 10:00 a 13:00 horas.
Para realizar el trámite deberán presentarse con constancia de alumno regular y fotocopia del DNI.
Se solicita a los estudiantes y sus familias acercarse con la documentación requerida para agilizar el trámite.

