Trámite del Trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura



La Municipalidad de Villa La Angostura informa que el Jueves 12 y Viernes 13 de Marzo se realizará el trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura, en el horario de 10:00 a 13:00 horas para escuelas Primarias.

Y el dia Lunes 16 de Marzo se realizada para las escuelas secundarias y terciaria, en el mismo horario de 10:00 a 13:00 horas.

Para realizar el trámite deberán presentarse con constancia de alumno regular y fotocopia del DNI.

Se solicita a los estudiantes y sus familias acercarse con la documentación requerida para agilizar el trámite.

