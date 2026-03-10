La Municipalidad informa sobre el otorgamiento de licencias de taxis y remises.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, en el marco del proceso administrativo vinculado al otorgamiento de licencias de taxis y remises, se han adoptado una serie de medidas orientadas a garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta aplicación de la normativa vigente.

A partir de los dictámenes emitidos por la Auditoría Municipal y la Asesoría Legal del Municipio, así como de las impugnaciones presentadas por los oferentes en el expediente correspondiente, se realizó una revisión del procedimiento aprobado mediante la Ordenanza N° 4292/2025, en el marco del Llamado a Licitación Pública N° 02/2025, con el objeto de garantizar su plena adecuación al procedimiento específico previsto por la normativa municipal vigente para la adjudicación de licencias de transporte.

En tal sentido, los informes técnicos señalan que la Ordenanza N° 3333/2018 —que regula el servicio de taxis y remises en la localidad— establece expresamente que la asignación de licencias debe realizarse mediante un Concurso Público de Antecedentes y Oposición, con evaluación objetiva de los postulantes y la correspondiente elaboración de un orden de mérito.

En función de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal ha solicitado formalmente la nulidad del procedimiento administrativo iniciado y la derogación de la ordenanza que lo encuadraba, con el objetivo de adecuar el proceso al marco legal vigente.

Asimismo, mediante el Decreto N° 588/2026, el Ejecutivo aprobó el Reglamento del Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la adjudicación de licencias de taxi y remis, disponiendo además el correspondiente llamado a concurso conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 3333/2018.

En ese marco, el decreto dispone además el llamado a Concurso Público de Antecedentes para la adjudicación de tres (3) licencias comerciales de taxi y una (1) licencia comercial de remis, fijando el procedimiento de inscripción, evaluación de antecedentes, publicación del orden de mérito, instancia de impugnaciones y adjudicación final mediante decreto del Departamento Ejecutivo.

Para mayor información sobre los requisitos de participación, documentación exigida y plazos del proceso de inscripción y evaluación, los interesados podrán consultar y descargar el Decreto N° 588/2026 y su reglamento completo en la publicación adjunta.

De esta manera, el Municipio busca reencauzar el proceso de adjudicación de licencias bajo un procedimiento transparente, objetivo y ajustado a derecho, garantizando igualdad de oportunidades para todos los postulantes y el estricto cumplimiento de la normativa que regula el servicio en nuestra localidad.