Ciclo de Cine Ambulante para adolescentes.

Mar 10, 2026

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a todos/as los/as adolescentes de la comunidad a participar de este ciclo de cine ambulante!

El proyecto tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, recreación y participación adolescente por medio de la proyección de material audiovisual. Queremos que los puntos de referencia de nuestro barrio se conviertan en lugares de charla, debate y disfrute.

¡Arrancamos este viernes 13, con una película de terror y pochoclos!

Hora: 19:00 hs.

Lugar: CCI (Centro de Cuidados Infantiles)- Maestro Pérez 580

-¿Te sumás? La participación es libre y gratuita.

Es el espacio ideal para encontrarse con amigos, conocer gente nueva y ser parte de las actividades que estamos construyendo entre todos.

By Prensa Vla

