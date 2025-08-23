Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes y Juventudes

La Secretaría de Deporte y Juventud organiza el primer torneo de Futsal de Veteranos.

Ago 23, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y Juventud, presenta el 1° Torneo de Futsal de Veteranos, destinado a jugadores mayores de 40 años.

Los equipos estarán conformados por 10 integrantes y los cupos serán limitados, es una oportunidad única para revivir la pasión por el fútbol, compartir con amigos y disfrutar de un torneo inolvidable.

En los próximos días se brindará más información sobre inscripciones y detalles de la competencia.
¡A estar atentos y no perderse esta gran propuesta deportiva!

Prensa Vla

