Gran Fondo 7 Lagos, Día 2. – Crono Élite y Gran Fondo Kids.

El segundo día del Gran Fondo Siete Lagos se vivió con una amplia participación de deportistas y familias, con actividades que comenzaron desde horas de la mañana en distintos puntos de la ciudad.

La jornada abrió con la competencia Crono Elite, desarrollada en el tramo de largada ubicado en Av. Arrayanes y Boulevard Pascotto, donde ciclistas participaron de una contrarreloj exigente y muy concurrida por vecinos y visitantes.

Más tarde fue el turno de las carreras GF7L Kids, que reunieron a niñas y niños divididos en cuatro categorías por edades, con recorridos especialmente adaptados para garantizar diversión, seguridad y participación inclusiva. Las familias acompañaron masivamente, generando un clima festivo y comunitario.

El evento contó con la presencia de la Viceintendenta de Villa La Angostura, Tamara Martínez, quien recorrió la zona de largadas, dialogó con competidores y familias, y destacó la importancia de fomentar actividades deportivas que integren a todas las edades.

Durante todo el día también continuaron las acreditaciones, la Expo Bici y la entrega de jerseys, consolidando una convocatoria que crece año tras año y posiciona a Villa La Angostura como sede central de este evento deportivo de relevancia nacional.

Las actividades del Gran Fondo Siete Lagos continuarán mañana con las pruebas principales que conectan nuestra localidad con San Martín de los Andes.