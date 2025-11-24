Angostura Informa

Gran Fondo Siete Lagos – Día 3 Más de 3000 ciclistas largaron desde Villa La Angostura rumbo a San Martín de los Andes

Nov 23, 2025

El tercer y último día del Gran Fondo Siete Lagos comenzó con una emocionante largada desde Villa La Angostura, donde más de 3000 ciclistas participaron de la tradicional prueba de 110K, recorriendo la emblemática Ruta de los Siete Lagos hasta llegar a la ciudad de San Martín de los Andes.

Lo destacado de esta edición fue la participación de deportistas de ciclismo adaptado, quienes también formaron parte del recorrido y completaron la prueba, aportando un mensaje de integración, esfuerzo y superación que fue reconocido y celebrado por el público.

La salida estuvo acompañada por vecinos, vecinas y familias, quienes se acercaron desde temprano para alentar a los corredores, generando un ambiente festivo y cargado de energía.Los participantes destacaron el apoyo del público local y la belleza del paisaje que caracteriza esta ruta considerada una de las más lindas del país.

Al llegar a San Martín de los Andes, los ciclistas fueron recibidos con una gran fiesta en el centro de la ciudad, que incluyó música, gastronomía, propuestas recreativas y la entrega de premios, donde se reconoció el esfuerzo y desempeño de todas las categorías.

Con esta jornada, concluyeron los tres días de actividades, que incluyeron acreditaciones, Expo Bici, carreras cronometradas, categorías Kids y la prueba principal, consolidando una edición que volvió a reunir a deportistas de todo el país y del mundo.

