Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

Nov 17, 2025

Para la conformación del listado se aplicaron los filtros y condiciones previamente establecidos con el objetivo de garantizar un proceso transparente y equitativo.

Entre los criterios utilizados se tuvieron en cuenta:

Que los inscriptos no hayan sido liberados en ediciones anteriores.

Deportistas locales y deportistas radicados en la localidad, priorizando la participación de vecinos y vecinas de Villa La Angostura.

Reconocimiento en la disciplina, considerando trayectoria y participación activa.

Revisión de perfiles deportivos, verificando la información presentada y corroborando antecedentes en redes y competencias.

En esta edición, se recibieron numerosas solicitudes de personas de otras localidades, por lo que los filtros mencionados fueron claves para priorizar a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

A continuación, se detalla la lista oficial de liberados:

Martínez Juan Pablo

Cifuentes Pablo

Rodríguez Sebastián

Coronado Raúl

Ramírez Alejandro

García Flavia

Espindola Héctor

Olivero Raúl

Porta Manuel

Mariqueo Daniela

La Secretaría felicita a los deportistas seleccionados y agradece a todos quienes se inscribieron y participaron del proceso.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes

Final del Torneo de Fútbol Femenino 2025

Nov 16, 2025
Deportes

Torneo Clausura 2025 – LIFUBA Fecha 7 – Estadio Municipal Andrés Martín “El Calafate”

Nov 16, 2025
Deportes

Se desarrollo en Villa La Angostura el Zonal de los Juegos Regionales Sub 16 Masculino de Básquet

Nov 16, 2025

Otras noticias

Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Las Balsas.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Comenzó en Villa La Angostura el “Patagonia Synuclein Workshop 2025”

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a Deportistas Angosturenses, que representarán a Argentina en el Freeride internacional, esqui fuera de pista.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla