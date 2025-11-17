La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

Para la conformación del listado se aplicaron los filtros y condiciones previamente establecidos con el objetivo de garantizar un proceso transparente y equitativo.
Entre los criterios utilizados se tuvieron en cuenta:
Que los inscriptos no hayan sido liberados en ediciones anteriores.
Deportistas locales y deportistas radicados en la localidad, priorizando la participación de vecinos y vecinas de Villa La Angostura.
Reconocimiento en la disciplina, considerando trayectoria y participación activa.
Revisión de perfiles deportivos, verificando la información presentada y corroborando antecedentes en redes y competencias.
En esta edición, se recibieron numerosas solicitudes de personas de otras localidades, por lo que los filtros mencionados fueron claves para priorizar a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
A continuación, se detalla la lista oficial de liberados:
Martínez Juan Pablo
Cifuentes Pablo
Rodríguez Sebastián
Coronado Raúl
Ramírez Alejandro
García Flavia
Espindola Héctor
Olivero Raúl
Porta Manuel
Mariqueo Daniela
La Secretaría felicita a los deportistas seleccionados y agradece a todos quienes se inscribieron y participaron del proceso.