TALLER ISSN RESPIRA ¡Una experiencia para reconectar con tu respiración, tu cuerpo y tu bienestar!

Nov 10, 2025

TALLER ISSN RESPIRA ✨ ¡Una experiencia para reconectar con tu respiración, tu cuerpo y tu bienestar!

Durante esta jornada vivencial vas a aprender:

✔️ Técnicas de respiración funcional

✔️ Movimientos corporales conscientes

✔️ Herramientas para calmar la mente y revitalizar tu energía

Dictado por el Lic. Javier Ciccioli, de la División Formación de Equipos del ISSN.

🤝 Actividad organizada junto a la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de Villa La Angostura. Abierto a toda la comunidad

💫 Participación libre y gratuita ¡Te esperamos para compartir una jornada de bienestar y conexión profunda!

👕 Traé ropa cómoda y tu botellita de agua

🫁 “Respirar bien es vivir mejor. Regalate este momento para vos.”

By Prensa Vla

