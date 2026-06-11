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Información de Villa La Angostura

Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Convocatoria Pública: Servicio de Promoción Ambiental.

Jun 11, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa la apertura de la convocatoria pública para la presentación de propuestas destinadas al desarrollo del “Programa de Promotores Ambientales para la Educación y Sensibilización en Consumo Responsable y Gestión de Residuos Domiciliarios”, impulsado por la Coordinación GIRSU.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las acciones de educación ambiental, separación en origen y concientización comunitaria, mediante intervenciones en barrios, escuelas, eventos, comercios y espacios turísticos de la localidad.

La convocatoria está dirigida a aquellas personas con tengan experiencia en trabajo territorial, educación ambiental, comunicación comunitaria o programas afines.

Asimismo, podrán presentarse perfiles idóneos con formación terciaria y/o universitaria en distintas disciplinas que acrediten antecedentes y experiencia comprobable en tareas vinculadas.

Se deja expresa constancia de que la contratación reviste carácter de locación de servicio y por un plazo determinado. Se invita a aquellos interesados a presentar su propuesta y/o curriculum hasta el 21 de junio de 2026, mediante el E-mail: capitalhumano@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

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