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Información de Villa La Angostura

Subsecretaría de Capital Humano y Mejoras Organizacionales

Retiro de documentación de los concursos abiertos.

Jun 11, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa para todos aquellos postulantes a los concursos abiertos correspondientes al cargo de Asistente Infantil (Decreto N.º 1245/2026) y al cargo de Operario para el Área de Servicios Públicos (Decreto N.º 1191/2026), que no han pasado a la etapa de entrevistas puedan retirar la documentación presentada en su momento.

Los sobres quedarán disponibles en Mesa de Entradas de la Municipalidad para su retiro.

By Prensa Vla

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