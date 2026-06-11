Retiro de documentación de los concursos abiertos.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa para todos aquellos postulantes a los concursos abiertos correspondientes al cargo de Asistente Infantil (Decreto N.º 1245/2026) y al cargo de Operario para el Área de Servicios Públicos (Decreto N.º 1191/2026), que no han pasado a la etapa de entrevistas puedan retirar la documentación presentada en su momento.

Los sobres quedarán disponibles en Mesa de Entradas de la Municipalidad para su retiro.