Jornada por el Mes de la Inclusión.

En el marco del Mes de la Inclusión Plena, el Centro de Día “Creciendo Entre Todos” junto al Hospital de la localidad “Oscar Arraiz”, llevó adelante una jornada abierta a la comunidad en la Plaza de los Pioneros y la Casa de la Cultura, donde se desarrollaron diversas actividades participativas.

Durante la mañana se realizó un stand de productos de elaboración propia, creados por los y las usuarias del centro junto a su equipo de trabajo. Por la tarde tuvo lugar una muestra de arte y distintos talleres vivenciales, que invitaron a vecinos y vecinas a compartir, experimentar y reflexionar sobre la importancia de la inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La propuesta se enmarcó dentro de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Villa La Angostura para promover la participación y la visibilización de las personas con discapacidad, fortaleciendo una comunidad más empática e inclusiva.