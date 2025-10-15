Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo

Sorteo de lotes – postulantes del Macro 5

Oct 15, 2025

Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo nos es grato comunicar que el día lunes 27 de octubre del corriente año se llevará a cabo, en el Centro de Convenciones, el sorteo de los lotes ubicados en Macro Lote 6 para las personas que postularon y se encuentran en condición de participar.

Se hace saber que, desde el día miércoles 15 de octubre hasta el viernes 17 inclusive, en el horario de 8 a 13 hs, en las oficinas de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, calle Cacique Sayhueque 245. Se encontrará a disposición, de acceso publico, el listado de postulantes y abierto el registro de oposicion a los fines.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo

La Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo recuerda a los vecinos, la convocatoria a Beneficiarios Preadjudicados de Macro Lote 5

Ago 13, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Jornada “Cuerpos en Movimiento” por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

15 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Banco de Bicis: una iniciativa solidaria que promueve la movilidad y la conciencia comunitaria.

15 octubre, 2025 Prensa Vla
Atención al Vecino Vivero

El Vivero Municipal agasajará a las mamás en su día.

15 octubre, 2025 Prensa Vla
Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino realizara capacitación en Jardines organizada por el Vivero Municipal.

15 octubre, 2025 Prensa Vla