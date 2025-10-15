Sorteo de lotes – postulantes del Macro 5

Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo nos es grato comunicar que el día lunes 27 de octubre del corriente año se llevará a cabo, en el Centro de Convenciones, el sorteo de los lotes ubicados en Macro Lote 6 para las personas que postularon y se encuentran en condición de participar.

Se hace saber que, desde el día miércoles 15 de octubre hasta el viernes 17 inclusive, en el horario de 8 a 13 hs, en las oficinas de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, calle Cacique Sayhueque 245. Se encontrará a disposición, de acceso publico, el listado de postulantes y abierto el registro de oposicion a los fines.