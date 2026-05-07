Se viene una nueva propuesta de Cine Ambulante.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), invita a participar del ciclo “Cine Ambulante”, una propuesta destinada a adolescentes para disfrutar del cine como espacio de encuentro y reflexión.

La próxima función se realizará este viernes a las 19 hs en el Colegio Don Jaime de Nevares (Cerro Belvedere 472), con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad se proyectará “Apocalipsis Z: El principio del fin”.

El ciclo se desarrolla cada 15 días en distintos puntos de la localidad, promoviendo el acceso a la cultura y el intercambio entre jóvenes.Cine que nos une, historias que quedan.